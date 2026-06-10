City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reazione d’orgoglio o addio sogno promozione: la Viola si gioca tutto al PalaDelMauro

Palla a due alle ore 20:30 sul bollente parquet irpino. I ragazzi di coach Cadeo cercano il blitz esterno per pareggiare la serie e giocare la bella al Palacalafiore

10 Giugno 2026 - 07:16 | di Renato Pesce

redel viola brindisi

Poche ore alla palla a due che potrebbe rimettere in equilibrio la serie o decretare un verdetto pesantissimo. Questa sera, alle ore 20:30 sul parquet del Palasport “Giacomo Del Mauro”, la Felice Scandone Avellino e la Redel Viola si sfidano nel secondo atto della finalissima playoff di Serie B Interregionale.

I ragazzi di coach Cadeo scendono in terra campana spalle al muro, chiamati a vincere a tutti i costi per cancellare lo shock dell’esordio e allungare la serie a gara 3.

La Redel ha l’obbligo di reagire, ma di fronte si troverà un avversario solido, fisico e galvanizzato dal colpaccio esterno. Nel primo capitolo scritto al Palacalafiore, nonostante la rimonta dei neroarancio guidata da Laquintana e coronata dalla tripla di Marini per il momentaneo sorpasso sul 69-68 a pochi secondi dal termine, il contropiede letale concluso dalla lunghissima distanza da Duranti sulla sirena ha gelato il pubblico reggino per il definitivo 69-71. 

Stasera si riparte da zero. Per la Viola l’imperativo sarà mantenere alta l’intensità e la lucidità per tutti i quaranta minuti, trovando le contromisure alla fisicità avversaria ed evitando quei passaggi a vuoto che sul bollente parquet del Del Mauro potrebbero costare carissimo.

La compattezza della Scandone Avellino e le minacce del roster di coach Dell’Imperio

Dall’altra parte la Felice Scandone Avellino cercherà di sfruttare il fattore campo per chiudere definitivamente i giochi e festeggiare davanti ai propri tifosi. I ragazzi di coach Dell’Imperio hanno dimostrato in Gara 1 tutta la propria compattezza e un’asfissiante pressione difensiva capace di togliere punti di riferimento ai tiratori neroarancio.

In cabina di regia l’esperienza di Cantone e la pericolosità sul perimetro di Gay e Cioppa restano armi affilatissime, capaci di colpire con costanza. Sotto canestro i campani faranno ancora leva sul dinamismo e la presenza fisica di Donda e Ragusa, apparsi difficili da contenere nell’area piccola, supportati dal lavoro di Scanzi (11 punti all’andata), Stefanini, Kmetic e Vitale, e dalle conclusioni pesanti di Duranti. Un roster profondo e spietato nelle transizioni, che costringerà la Viola a una transizione difensiva impeccabile per evitare di subire facili canestri in contropiede.

Leggi anche

Arbitri della serata i signori Alessandro Zambotto di Cantalice (RI) e Tommaso Caporalini di Osimo (AN). La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Sport Channel e sui canali social della Redel Viola.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

PalacalafiorePallacanestro ViolaReggio Calabria Basket

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?