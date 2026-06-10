Reazione d’orgoglio o addio sogno promozione: la Viola si gioca tutto al PalaDelMauro

Poche ore alla palla a due che potrebbe rimettere in equilibrio la serie o decretare un verdetto pesantissimo. Questa sera, alle ore 20:30 sul parquet del Palasport “Giacomo Del Mauro”, la Felice Scandone Avellino e la Redel Viola si sfidano nel secondo atto della finalissima playoff di Serie B Interregionale.

I ragazzi di coach Cadeo scendono in terra campana spalle al muro, chiamati a vincere a tutti i costi per cancellare lo shock dell’esordio e allungare la serie a gara 3.

La Redel ha l’obbligo di reagire, ma di fronte si troverà un avversario solido, fisico e galvanizzato dal colpaccio esterno. Nel primo capitolo scritto al Palacalafiore, nonostante la rimonta dei neroarancio guidata da Laquintana e coronata dalla tripla di Marini per il momentaneo sorpasso sul 69-68 a pochi secondi dal termine, il contropiede letale concluso dalla lunghissima distanza da Duranti sulla sirena ha gelato il pubblico reggino per il definitivo 69-71.

Stasera si riparte da zero. Per la Viola l’imperativo sarà mantenere alta l’intensità e la lucidità per tutti i quaranta minuti, trovando le contromisure alla fisicità avversaria ed evitando quei passaggi a vuoto che sul bollente parquet del Del Mauro potrebbero costare carissimo.

La compattezza della Scandone Avellino e le minacce del roster di coach Dell’Imperio

Dall’altra parte la Felice Scandone Avellino cercherà di sfruttare il fattore campo per chiudere definitivamente i giochi e festeggiare davanti ai propri tifosi. I ragazzi di coach Dell’Imperio hanno dimostrato in Gara 1 tutta la propria compattezza e un’asfissiante pressione difensiva capace di togliere punti di riferimento ai tiratori neroarancio.

In cabina di regia l’esperienza di Cantone e la pericolosità sul perimetro di Gay e Cioppa restano armi affilatissime, capaci di colpire con costanza. Sotto canestro i campani faranno ancora leva sul dinamismo e la presenza fisica di Donda e Ragusa, apparsi difficili da contenere nell’area piccola, supportati dal lavoro di Scanzi (11 punti all’andata), Stefanini, Kmetic e Vitale, e dalle conclusioni pesanti di Duranti. Un roster profondo e spietato nelle transizioni, che costringerà la Viola a una transizione difensiva impeccabile per evitare di subire facili canestri in contropiede.

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Arbitri della serata i signori Alessandro Zambotto di Cantalice (RI) e Tommaso Caporalini di Osimo (AN). La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Sport Channel e sui canali social della Redel Viola.