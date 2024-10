Al MarRc prorogata la mostra ‘Salvati dall’Oblio’

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà prorogata fino al prossimo 15 maggio 2022 la mostra ‘Salvati dall’Oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale’, curata dal Direttore Carmelo Malacrino, dal Capitano Bartolo Taglietti, già Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, e dall’archeologo Maurizio Cannatà.

«Promuovere il valore identitario del patrimonio culturale e l’importanza della sua tutela presso le giovani generazioni – ha dichiarato il Direttore Malacrino – è uno degli obiettivi della missione istituzionale del MArRC. Questa esposizione lancia un messaggio significativo su tutto il territorio e si è rivelata finora un grande successo.

Oltre 75 mila visitatori, a partire dallo scorso 18 giugno, al loro ingresso al Museo hanno trovato ad accoglierli, nel suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi, oltre 150 preziosi reperti restituiti alla collettività dallo straordinario lavoro dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Per questo motivo, in accordo con il Comando generale e con il Nucleo T.P.C. di Cosenza, si è deciso di prorogare l’esposizione ancora per qualche mese».