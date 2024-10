Tonino Martino: ‘Mi sento reggino, tifo Reggina, forza Reggina’

Il gol, quello più importante, quello che ha segnato la storia della Reggina. Tonino Martino è uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata conclusasi quel giorno al Delle Alpi di Torino e che ha consegnato alla società amaranto, la prima indimenticabile promozione in serie A.

Un legame che tra l’ex centrocampista abruzzese e la città di Reggio Calabria è rimasto sempre molto forte, fino al suo ritorno, sei mesi addietro, per iniziare una nuova avventura, insieme all’amico fraterno Belardi, per il settore giovanile della Reggina.

Questa volta è andata diversamente rispetto ad allora, Tonino non ne vuole parlare, è entusiasta invece della nuova esperienza con la scuola calcio dell’altro eroe di quel giugno del 99, Francesco Cozza. Siamo andati al centro sportivo Reggio Village alla vigilia del derbyssimo tra la squadra amaranto ed il Catanzaro per scambiare con lui qualche battuta, iniziando dal fenomeno Gallo e dall’incredibile entusiasmo che si è scatenato in città:

“Quello che sta succedendo in città ha dell’incredibile. E pensare che fino a qualche mese addietro c’era totale depressione ed anche il sottoscritto viveva la situazione della Reggina con grande sofferenza. Gallo è stato una vera e propria manna, ha rivoluzionato una città intera, trasformando la depressione in entusiasmo e coinvolgimento. Mi dicono che i punti di prevendita siano stati presi d’assalto, file interminabili, caccia al biglietto come ai bei tempi.

Dire che sono felice è dire poco, in ogni angolo della città si è tornati a parlare di Reggina, finalmente grandi ambizioni come la tifoseria merita. Un plauso a Taibi per la campagna acquisti condotta, è riuscito a portare in amaranto giocatori di altissimo livello per questa categoria e la promozione anche attraverso i play off non è una utopia.

Domenica tornerò allo stadio dopo diverse settimane di assenza. Inutile dire che sarò in prima linea a tifare Reggina, mi sento reggino a tutti gli effetti, infatti ho deciso di vivere qui. Battere il Catanzaro darebbe una enorme spinta non solo in classifica ma nella consapevolezza dei propri mezzi, oltre a trasmettere ai diretti avversari un messaggio chiaro.

Sarà bellissimo domenica rivedere il Granillo pieno come ai miei tempi. Forza Reggina“