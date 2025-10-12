Masella, torna la Festa d’Autunno con musica, cibo e solidarietà
Festa d’Autunno a Masella il 25 ottobre con trippa, fagiolata, vino e musica popolare per una serata di comunità
12 Ottobre 2025 - 15:08 | Comunicato Stampa
Si rinnova a Masella (dopo quella riuscita lo scorso anno) la Festa d’Autunno che sarà sabato 25 ottobre a partire dalle ore 20:00. La macchina organizzativa è già operativa e in questi giorni si incontrerà per portare avanti questa serata.
Grazie a don Giovanni Zampaglione affermano i volontari dopo la festa dei Ss. Cosma e Damiano ecco una serata che permetterà alla comunità di ritrovarsi per stare insieme e approfondire e vivere i rapporti.
Affermano don Giovanni Zampaglione e un membro dei Notos:
“Ci sarà trippa , fagiolata accompagnata dal vino e altre alternative. Non mancheranno i dolci con offerta libera , degustazione di amari e tanto altro…divertimento. La serata sarà allietata da tanta musica, organetto e tamburello e ci sarà la partecipazione straordinaria dei Notos. Ho fortemente voluto questa festa per permettere alla Comunità di Masella e paesi limitrofi di abitare la piazza (salone parrocchiale), perché il ricavato della serata sarà utilizzato per comprare il processionale portatile per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi!!! Per stare insieme e divertirci”.