City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Masella, torna la Festa d’Autunno con musica, cibo e solidarietà

Festa d’Autunno a Masella il 25 ottobre con trippa, fagiolata, vino e musica popolare per una serata di comunità

12 Ottobre 2025 - 15:08 | Comunicato Stampa

Festa Santi Cosma E Damiano A Masella 1

Si rinnova a Masella (dopo quella riuscita lo scorso anno) la Festa d’Autunno che sarà sabato 25 ottobre a partire dalle ore 20:00. La macchina organizzativa è già operativa e in questi giorni si incontrerà per portare avanti questa serata.

locandina festa autunno masella

Grazie a don Giovanni Zampaglione affermano i volontari dopo la festa dei Ss. Cosma e Damiano ecco una serata che permetterà alla comunità di ritrovarsi per stare insieme e approfondire e vivere i rapporti.

Affermano don Giovanni Zampaglione e un membro dei Notos:

Leggi anche

“Ci sarà trippa , fagiolata accompagnata dal vino e altre alternative. Non mancheranno i dolci con offerta libera , degustazione di amari e tanto altro…divertimento. La serata sarà allietata da tanta musica, organetto e tamburello e ci sarà la partecipazione straordinaria dei Notos. Ho fortemente voluto questa festa per permettere alla Comunità di Masella e paesi limitrofi di abitare la piazza (salone parrocchiale), perché il ricavato della serata sarà utilizzato per comprare il processionale portatile per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi!!! Per stare insieme e divertirci”.

Masella Cultura