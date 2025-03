Masella, Memorial per Nino e Domenico: la comunità unita nel ricordo – FOTO

A Masella, la comunità si è riunita per il Memorial in ricordo di Nino e Domenico, tra momenti di commozione, sport e condivisione

La Parrocchia Ss. Cosma e Damiano in Masella, in sinergia con l’Associazione “Vincenzo Luca Romeo” e l’Associazione “CO.DA”, ha organizzato un memorial per ricordare Nino e Domenico.

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello, alla presenza di tantissime persone, ha voluto spiegare il motivo del Memorial:

“Siamo oggi qui per ricordare due angeli volati in cielo troppo presto, lasciando un vuoto immane nelle loro famiglie. Ho dei ricordi stupendi di Nino in quanto è stato mio compagno alle scuole elementari di Masella”, afferma don Giovanni Zampaglione.

“Ricordo con piacere il suo sorriso e la sua voglia di…VIVERE!!! VIVRAI PER SEMPRE DENTRO IL MIO CUORE E TI RICORDERÒ PER SEMPRE. OGGI SONO QUI PER RICORDARTI ASSIEME AI NOSTRI COMPAGNI…..CIAO ANGELO!!!”

Così descrive don Giovanni Zampaglione il suo compagno e amico di classe.

Un momento di comunità e ricordo per Nino e Domenico

Nino e Domenico guideranno per sempre, dal Paradiso, i passi delle loro famiglie, continuando a vivere nei loro cuori e nel ricordo della comunità.

Siamo qui per non dimenticare e per omaggiare la loro breve ma preziosa presenza in mezzo a noi.

Subito dopo il ricordo di Nino e Domenico, c’è stato il lancio dei palloncini da parte dei genitori di Domenico e dei parenti di Nino.

A seguire, i ragazzi sono entrati nel vivo del gioco, con una partita simbolica che ha visto la vittoria di entrambe le squadre partecipanti al torneo del cuore.

Una serata tra commozione e condivisione

La serata si è conclusa con un momento conviviale indimenticabile in allegria, nella pizzeria dedicata a Domy, per la gioia di bambini e adulti, e soprattutto di Nino e Domenico, che dal Paradiso sono stati certamente lieti di questo giorno SPECIALE organizzato proprio per omaggiarli.

Presente alla partita anche la sindaca di Montebello Jonico, che ha voluto dedicare un pensiero a Nino e Domenico, ricordandoli con affetto e sottolineando l’importanza di iniziative come questa per mantenere viva la memoria di chi ci ha lasciato troppo presto.