Massimo Ranieri con “Sogno e son desto … in viaggio” al Teatro Cilea

Il primo appuntamento del 2018 con Massimo Ranieri è un ennesimo sold out per la manifestazione “LE MASCHERE E I VOLTI” organizzata dalla Polis Cultura in collaborazione con Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria e Presidenza del Consiglio Regionale.

“Sogno e son desto … in viaggio” è il titolo che Massimo Ranieri ha dato al suo show, un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza. Un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori o le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di tutti noi. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane. Naturalmente non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali.

Un grande successo che pregusta l’esito positivo del secondo appuntamento per il mese di gennaio, giorno 22, con Ambra Angiolini e Matteo Cremon ne “La guerra dei Roses”. Una commedia che ci farà vivere la separazione di un uomo e una donna che hanno condiviso un grande amore. I signori Roses ci divertiranno fino alle lacrime per la loro comicità e ci turberanno nel profondo, poiché sveleranno in modo più o meno consapevole i nostri intimi fallimenti nel comprendere l’altro.

Teatro Francesco Cilea

16 gennaio ore 21.00

MASSIMO RANIERI

SOGNO E SON DESTO … IN VIAGGIO