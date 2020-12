Caso Ripepi, le Chiese reggine contro la sua comunità

Alla riunione di lunedì erano presenti Enzo Petrolino, diacono della chiesa Cattolica, Demetrio Amedeo, pastore della chiesa cristiana “Gesù Cristo è il Signore” di Gallico, Rosario Confessore, pastore della chiesa Valdese, Tony Moscato, pastore chiesa cristiana “Gesù Cristo è il Signore” di san Cristoforo e Pasquale Focà, pastore della chiesa della Riconciliazione. Durante il Consiglio delle Chiese di Reggio Calabria - si apprende dall'Avvenire di Calabria - è stato chiesto alla comunità in cui Ripepi è pastore di autosospendersi dallo stesso organismo delle Chiese.

LA RICHIESTA DEL CONSIGLIO: 'CHIESTO ALLA CHIESA DI CATONA DI AUTOSOSPENDERSI'

"E' un momento di grande prova e sofferenza. Da un lato il virus, dall’altro la spiacevole e grave vicenda che ha coinvolto Massimo Ripepi, pastore della chiesa “Gesù Cristo è il Signore” di Catona/Arghilla - si legge nel documento - Senza entrare nel merito dell'attendibilità delle accuse che gli vengono contestate e nella speranza che esse si rivelino infondate, esprimiamo la nostra convinzione che come chiese siamo chiamate a promuovere la crescita umana ed a difendere la dignità e l'incolumità delle persone, in particolare delle più deboli, esposte alla violenza e all'arbitrio.

Dobbiamo anche mettere in atto prassi che educhino alla legalità, all'amore per la verità e per la giustizia, denunciando il male e smascherandolo dal velo della cultura e dei comportamenti usualmente considerati accettabili.

Oltre a ciò, vogliamo difendere e proteggere quello che c'è di buono nel nostro stare insieme affinché anche da questa deplorevole vicenda si possa trarre una lezione di vita per noi cristiani e per le nostre Comunità, per essere nella società testimoni credibili.

Con tali sentimenti e guidati da questa speranza, rivolgiamo alla bambina vittima di questa vile e mostruosa violenza, il nostro pensiero e la nostra affettuosa vicinanza solidale ed esprimiamo alla sua famiglia la nostra disponibilità fattiva, assicurandole la nostra preghiera.