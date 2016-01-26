Master in Ingegneria dei Trasporti – Università Mediterranea. Aperte le iscrizioni

Lunedì 25 Gennaio 2016, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata presentata l’offerta formativa in ingegneria dei trasporti e della logistica del Dipartimento.

Durante l’incontro, il Direttore del DIIES prof. Giacomo Messina ha illustrato i principali contenuti dell’offerta didattica del dipartimento orientata allo sviluppo dei sistemi intelligenti di trasporto. Il prof. Domenico Gattuso, Direttore del Master in Ingegneria dei Trasporti, ha presentato i principali risultati della prima edizione ed ha illustrato i contenuti e l’articolazione della nuova edizione, segnalando che sono in corso le iscrizioni (termine al 18 febbraio) e che il corso si svilupperà dal 14 marzo a metà ottobre, con il rilascio di 60 Crediti formativi ed il titolo di Master.

All’incontro sono intervenuti i principali rappresentanti degli organi accademici, delle autorità di governo locali e regionali, dell’Ordine provinciale degli ingegneri e del mondo imprenditoriale. Il Rettore dell’università, prof. Pasquale Catanoso ha evidenziato il ruolo centrale dei trasporti e della logistica per lo sviluppo del Meridione. La promozione di un’offerta formativa orientata al mondo del lavoro è stata indicata dal Direttore Generale, prof. Marcello Zimbone, come uno degli obiettivi strategici della Mediterranea. Le attività di didattica e di ricerca svolte durante la prima edizione del Master sono state testimoniate dal rappresentante degli studenti, ing. Luciano Amodeo. Il presidente dell’ordine degli ingegneri, ing. Francis Cirianni ha ricordato che la formazione continua è obbligatoria per i professionisti anche nei settori avanzati dei trasporti e della logistica. I trasporti sono stati rappresentati come motore propulsivo della cultura a scala locale dall’assessore della Provincia di Reggio Calabria, dott. Edoardo Lamberti Castronuovo. L’ing. Lorenzo Benestare, nel presentare le attività di pianificazione dei trasporti in corso avviate dal Comune d Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza di promuovere un processo decisionale condiviso anche con il mondo accademico. Tra gli altri interventi anche quelli di alcuni imprenditori come l’amministratore delegato della Medcenter Container Terminal, ing. Domenico Bagalà, il Presidente della Coelda, Dott.Antonio Lucisano, il dott.Arecchi della Meridiano Lines, che hanno rinnovato l’interesse per il Master ed espresso la disponibilità a collaborare ed a accogliere allievi per i tirocini formativi in azienda. E’ intervenuto anche l’avv.Massimilla in rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, per esprimere soddisfazione e sostegno all’iniziativa.

Ha concluso gli interventi l’assessore alla portualità e logistica della Regione Calabria, prof. Francesco Russo che ha focalizzato il ruolo centrale del porto di Gioia Tauro nei traffici di merci a scala mondiale e quindi la necessità di perseguire l’obiettivo “formazione e ricerca nei trasporti” nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in corso di approvazione e la prospettiva di integrazione ulteriore delle competenze, anche finalizzata alla creazione di una Laurea Magistrale, con apporti integrati di tipo ingegneristico, giuridico ed economico

Al termine dell’incontro, sono state consegnate le pergamene agli allievi che hanno concluso la prima edizione del Master.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web:

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/15553/bando-master-di-i-livello-in-ingegneria-dei-trasporti-aa-20152016