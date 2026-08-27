Giovani Costruttori Edili di Reggio al fianco dell’Ing. Procopio Romeo: Ferma condanna per il vile attentato’

Il Gruppo Giovani Costruttori Edili di Reggio Calabria, a nome del Presidente Dott. Francesco Danisi, esprime la propria più ferma condanna per il vile attentato perpetrato ai danni del Vice Presidente Ing. Procopio Romeo, manifestando a lui e alla sua famiglia la massima vicinanza e solidarietà.

«Un attacco all’intero tessuto economico e produttivo»

Un atto intimidatorio rivolto a un imprenditore rappresenta un attacco non soltanto alla persona, ma all’intero tessuto economico e produttivo del nostro territorio e a tutti coloro che, con coraggio e impegno quotidiano, continuano a investire e creare lavoro a Reggio Calabria.

«Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto – dichiara il Presidente del Gruppo Giovani Costruttori Edili, Dott. Francesco Danisi –. Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’Ing. Romeo e ribadiamo con forza che gli imprenditori non devono essere lasciati soli di fronte alle intimidazioni. La risposta deve essere corale, ferma e determinata. La legalità e la libertà di impresa sono valori imprescindibili per lo sviluppo della nostra comunità».

Il sostegno di ANCE Reggio Calabria

In questo momento particolarmente delicato, ANCE Reggio Calabria conferma il proprio sostegno agli imprenditori vittime o destinatari di minacce e intimidazioni, nella consapevolezza che la tutela della libertà d’impresa e la difesa del tessuto produttivo rappresentano una responsabilità collettiva.

ANCE Reggio Calabria, inoltre, è socio fondatore della FAI – Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane – di Reggio Calabria, a testimonianza di un impegno concreto e strutturato nella promozione della cultura della legalità e nel contrasto ai fenomeni estorsivi e intimidatori.

Danisi: «Fare rete e denunciare ogni forma di intimidazione»

«Invitiamo tutti gli imprenditori – conclude Danisi – a non isolarsi e a non avere paura. Fare rete, sostenere le associazioni antiracket e denunciare ogni forma di intimidazione significa difendere non solo la propria impresa, ma il futuro economico e sociale della nostra provincia. L’unità degli imprenditori è la risposta più forte che possiamo dare a chi tenta di condizionare il libero esercizio dell’attività economica».

L’auspicio: piena luce sull’accaduto

Il Gruppo Giovani Costruttori Edili di Reggio Calabria ribadisce, pertanto, la propria vicinanza all’Ing. Procopio Romeo, auspicando che le Forze dell’Ordine e la Magistratura possano fare piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili.