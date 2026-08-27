Tragedia a Santo Stefano in Aspromonte, nuovi elementi sulla morte del giovane: negativi gli esami alcolemici e tossicologici

Emergono nuovi elementi sulla tragedia avvenuta nella notte lungo la strada provinciale che conduce a Santo Stefano in Aspromonte, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo profondo circa 15 metri. Un amico che si trovava con lui è rimasto invece ferito.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati successivamente all’incidente, gli esami alcolemici e tossicologici avrebbero dato esito negativo, elemento che contribuirebbe a escludere l’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze tra le possibili concause dell’accaduto.

L’attenzione si concentra adesso sulle condizioni del terreno nel punto in cui si è verificata la caduta. Tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe infatti quella di un improvviso cedimento o smottamento del terreno sul margine della carreggiata.

La zona, secondo quanto ricostruito, era già stata interessata nei giorni precedenti da un fenomeno franoso e il terreno presente in quel tratto sarebbe stato recentemente movimentato. Una circostanza che potrebbe avere inciso sulla stabilità del suolo e che dovrà essere verificata attraverso gli opportuni accertamenti tecnici.

La dinamica esatta resta comunque da ricostruire. Saranno gli ulteriori rilievi e le verifiche degli organi competenti a stabilire se il cedimento del terreno abbia avuto un ruolo determinante nella caduta dei due giovani.

La tragedia si era consumata nelle prime ore del 24 agosto. I due ragazzi stavano percorrendo a piedi la Provinciale quando sono precipitati nella scarpata. Le operazioni di soccorso, rese particolarmente difficili dalla conformazione del luogo, avevano impegnato per oltre cinque ore i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni e il personale SAF, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

Per il 24enne, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. L’amico è stato invece recuperato con ferite lievi.

Oggi l’ultimo saluto

Nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, si terranno i funerali del giovane. Le esequie saranno celebrate alle ore 15:30 nella chiesa di Sambatello, dove familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto potranno stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Un momento di profondo dolore per una comunità ancora scossa dalla prematura scomparsa del 24enne, mentre proseguono gli accertamenti necessari a fare piena luce sulle cause della tragedia.