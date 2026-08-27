Dierre Basketball, arriva Centofanti: sarà l’atleta più giovane del club

La Dierre Basketball è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Lorenzo Centofanti, giovane playmaker classe 2010, proveniente dalla Botteghelle Basket, cresciuto in casa Nuova Jolly. Parliamo di uno dei prospetti più interessanti del basket calabrese ed ha già assaporato il gusto del campionato di DR1, è ora pronto a mettersi alla corte di coach Dario Lo Storto per intraprendere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua giovane carriera.

Il profilo di Lorenzo Centofanti

Regista in crescita fisica e tecnica.

Grande visione di gioco e capacità di ball handling. Sta migliorando costantemente al tiro da tre.

Arriva da una famiglia di cestisti fratello Giovanni ha giocato in B maschile, sua Sorella Sara in ambito femminile, suo madre Anna Fotia è stata per anni il bomber assoluto del basket in rosa calabrese.

Sarà il più giovane atleta della storia della Dierre

Sarà il più giovane atleta della storia della Dierre che ha visto i lui il talento giusto su cui investire. L’arrivo di Centofanti si inserisce perfettamente nella filosofia del club guidato dal presidente Roberto Filianoti, che punta a coniugare la crescita dei giovani talenti con il raggiungimento di traguardi ambiziosi.

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Centofanti alla corte di coach Dario Lo Storto

Ad accoglierlo c’è coach Dario Lo Storto, che vanta oltre 17 anni di carriera consecutivi nel basket d’élite italiano e che nella scorsa stagione ha conquistato il Campionato Italiano Under 19 Gold, venendo insignito della prestigiosa palma di “Allenatore dell’Anno” FIP. Una guida d’eccezione per un talento che promette di brillare.