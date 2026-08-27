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Esplosione B&B nel vibonese, muore a Palermo il turista gravemente ustionato

Il 46enne non ce l'ha fatta

27 Agosto 2026 - 13:50 | Comunicato stampa

villa mary b&B mileto esplosione

Non ce l’ha fatta Yamnik Cobolt Petra, il 46enne sloveno rimasto gravemente ustionato nell’esplosione avvenuta martedì sera all’interno del B&B Villa Mary, nelle campagne di Mileto, nel Vibonese.

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Deceduto nel centro specializzato di Palermo

L’uomo è deceduto a Palermo in un centro specializzato per le gravi ustioni riportate dove era stato trasferito d’urgenza subito dopo le prime cure.

Fonte: Ansa Calabria

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Mileto Cronaca
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