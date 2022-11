Reggio, masterclass di canto gratuita con Fulvio Tomaino

Un’occasione importante per cantautori e interpreti del territorio ai quali saranno consentite anche una serie di audizioni, con accurati consigli tecnici per migliorare le tecniche vocali

Venerdì 25 novembre, presso la SymphonyCity Music School di Reggio Calabria, Fulvio Tomaino dell’Accademia di canto moderno “La Voce” terrà una Masterclass di canto gratuita.

Fulvio Tomaino è considerato uno dei più importanti cantanti blues europei e vocal coach di livello internazionale. Cantante dalla voce potente e raffinata, possiede una tecnica vocale di rara efficacia che lo ha portato a fondare – dopo anni di insegnamento del canto moderno – l’Accademia con sedi in numerose città italiane, dove il canto viene insegnato grazie al metodo innovativo. La rivista americana Living Blues per due anni consecutivi nel 2003 e 2004 lo ha decretato miglior cantante europeo.

Nella sua carriera ha collaborato con una lunga schiera di musicisti, tra cui Bobby Kimball, Hiram Bullock, Frank McComb, Mario Biondi, Fabio Concato, Ron, José Feliciano. Nel gennaio 2008 è stato scelto per duettare con Kimball, leggendario cantante dei Toto, e registrare insieme il brano “IV TOTO” canzone tributo alla storica band americana.

Per informazioni, contattare il numero 347 718 4071 o raggiungere la sede della scuola di musica SymphonyCity, in via Emilio Cuzzocrea 43 (discesa dell’Industriale) adiacente al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria.