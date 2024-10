Mastour: ‘L’obiettivo è la serie B, darò il massimo per la Reggina’

“Dieci domande“, rubrica all’interno del palinsesto di Reggina Tv, questa settimana l’ospite è il giovane talento Mastour: “Fin da piccolo ho sempre voluto giocare al calcio, vedevo un pallone ed impazzivo, mio padre grande appassionato vedevamo le partite insieme. Il mondo rossonero è stato bellissimo e lo porterò per sempre nel mio cuore, auguro al Milan il meglio possibile. L’esperienze all’estero non sono state facili, lasci tutto, la famiglia, i tuoi cari ma da ogni situazione si impara e si cresce, rifarei tutto quanto.

I miei agenti hanno ricevuto varie offerte soprattutto dall’estero, ma io volevo rimanere in Italia. Ho detto si alla Reggina perchè è un club prestigioso, una tifoseria incredibile, una piazza bellissima.

Sono felicissimo e darò il massimo per la società, la squadra ed i tifosi per raggiungere l’obiettivo che è la serie B. Il gruppo è molto forte con giocatori di esperienza, serio e che lavora tanto, la ricetta giusta per vincere. Ho avuto la fortuna di avere mister bravi, non conosco benissimo Toscano ma da quello che ho visto è uno che fa lavorare molto duro la squadra, pretende dai giocatori ed ha grande feeling con il gruppo dicendo sempre quello che pensa.

La squadra sta andando benissimo, io metterò a disposizione le mie qualità, deciderà il mister dove e quando”.

