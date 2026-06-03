Matt Rizzetta attivissimo sui social. Il post dopo le critiche ricevute da Campobasso

Attivo, super attivo il presidente del Campobasso Matt Rizzetta sui social. Con una trattativa in corso per l’acquisizione della Reggina, l’imprenditore italo-americano ha spiegato ai tifosi molisani la scelta, dopo le critiche ricevute: “Ho sentito cose non belle negli ultimi giorni.

Dopo anni d’amore e impegno dimostrato con l’ennesima conferma di continuità senza avere mai dubbi la delusione ha provato a prendere il suo posto ma da parte mia ci sono solo garanzie e impegno verso un futuro per una piazza che amo.

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Chiederei umilmente una riflessione oggettiva da queste persone in base ai fatti, tipo quante volte abbiamo vinto insieme, quante volte ho illuso o deluso, quante volte ho mancato di rispetto verso un popolo che amo.

Non ho parole! Una cosa è certa è assolutamente lecito seguire un sogno da bambino che va ben oltre il campo di gioco senza abbandonare un altro quando alla base c’è una passione indiscussa. Le persone che sono con me capiranno questa cosa”.