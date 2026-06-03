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Reggio, al Planetario Pythagoras ‘Il laboratorio politico del Mondo Ellenico’

Quinto appuntamento del ciclo: “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale — Scienza, Arte e Politica”

03 Giugno 2026 - 16:10 | Comunicato Stampa

Venerdì 5 giugno alle ore 19:00 il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo: “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale — Scienza, Arte e Politica”.

Il Professor Pasquale Amato, Storico e già Docente di Storia dei Partiti e Movimenti Politici all’Università di Messina, terrà una conversazione su: “Il laboratorio politico del Mondo Ellenico”, dedicata all’approfondimento delle pratiche civiche e delle variegate forme di sistema politico delle pòleis greche.

locandina giugno bis

L’intervento offrirà una riflessione sul contributo che tali esperienze hanno fornito alla formazione dei principi fondamentali della politica in Occidente e nel mondo, mettendo in evidenza la loro attualità nel dibattito pubblico contemporaneo.

L’iniziativa si rivolge a studenti, docenti, studiosi e cittadini interessati ad approfondire le radici culturali e politiche del mondo antico e a comprendere come esse continuino a orientare le dinamiche istituzionali e partecipative del presente.

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A seguire si svolgerà l’osservazione astronomica al telescopio, con particolare attenzione a Giove e Venere, che in quella serata appariranno, prospetticamente molto vicini, nella costellazione dei Gemelli.

Ingresso libero e gratuito; non occorre prenotare.

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