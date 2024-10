Mattanza, il video ‘Luna Turca’ tra innovazione e tradizione nel segno di Mimmo Martino – VIDEO

E’ stato presentato presso la Luna Ribelle di Reggio Calabria il videoclip del nuovo singolo dei Mattanza “Luna Turca” alla presenza di molti appassionati di musica ed addetti ai lavori.

E’ il chitarrista Mario Lo Cascio a spiegare come prosegue il progetto Mattanza:

“Abbiamo ripreso dopo che Mimmo Martino ci ha lasciato, con molto coraggio ed è stata trovata la strada giusta. Il progetto musicalmente è “Prog”, Mimmo amava questo linguaggio e noi lo abbiamo adattato. Le novità sono la voce femminile come voce protagonista ed i cori maschili. Il videoclip che è online da capodanno oggi lo abbiamo presentato ufficialmente. L’idea del video nasce dopo l’invito in RAI dell’autore Taglialavoro che ci ha ospitato in Sicilia e lì abbiamo subito pensato fosse il posto giusto per elaborarlo”.