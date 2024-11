Nesci: ‘Il messaggio di Mattarella a Fitto, segnale istituzionale di rilievo’

“Il messaggio di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Ministro Raffaele Fitto rappresenta un segnale istituzionale di grande rilievo,” afferma l’On. Denis Nesci, coordinatore ECR in commissione Regi del Parlamento Europeo. “Questo gesto sottolinea non solo il valore del ruolo ricoperto da Fitto nel quadro delle politiche europee, ma anche l’importanza delle sfide che l’Italia deve affrontare in un contesto internazionale in continuo cambiamento.”