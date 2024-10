Salvini in Calabria a tu per tu con i colleghi di partito. Previsto un incontro con la stampa

Salvini torna ancora una volta in Calabria. Previsto un incontro confronto con i vertici di un partito che appare diviso da più anime

Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini torna in Calabria per incontrare il partito e poi la stampa.

Come già anticipato su queste pagine, Salvini arriverà a Catanzaro per un confronto con i suoi colleghi di partito oggi pomeriggio. Alle ore 16:00 è prevista una conferenza stampa presso la sede regionale in Catanzaro.

“Ancora una volta dimostra il suo attaccamento alla nostra regione e l’affetto nei confronti dei calabresi – dichiara il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno.

Salvini commenterà agli organi di stampa anche i risultati nazionali.