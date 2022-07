Matteo Salvini torna in Calabria: tappa anche a Reggio

Il leader del Carroccio tornerà alle nostre latitudini, facendo tappa in diverse città per incontrare amministratori e cittadini

Tutto si può dire al Segretario della Lega, tranne che non abbia dato il giusto "peso" alla Calabria.

Matteo Salvini, infatti, nei prossimi giorni tornerà alle nostre latitudini, facendo tappa in diverse città per incontrare amministratori e cittadini.

Salvini torna in Calabria

Se si va a ritroso fra le cronache politiche che riguardano la regione meridionale, è facile contare le visite degli esponenti nazionali a queste latitudini che, guarda caso, coincidono spesso con una o l'altra chiamate alle urne.

Anche quest'anno gli italiani andranno al voto per le elezioni politiche del 25 settembre, ma il leader del Carroccio, oltre a vantare una presenza più "consistente" sul territorio calabrese, ha anche battutto gli "sfidanti" sul tempo. Non è un caso se da partito praticamente inesistente, in pochi anni, la Lega ha iniziato a piantare le sue bandierine qui e là da nord a sud della Regione.

Tappa a Cosenza, Catanzaro e Reggio

In Calabria per l'ultima volta lo scorso novembre, secondo quanto appreso da CityNow, la visita di Salvini è in programma per il prossimo 3 agosto. La giornata di mercoledì sarà scandita da diversi appuntamenti. Il leader leghista sarà prima a Cosenza per una conferenza stampa alle 16:30, poi a Catanzaro presso la sede regionale per incontrare gli amministratori ed infine a Reggio dove cenerà.