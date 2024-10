Salvini a Reggio Calabria: “I reggini meritano un sindaco a tempo pieno, oggi non è così”

Salvini a Reggio Calabria guarda al futuro. "In questa città c'è un conto in sospeso, ci sono state elezioni un pò 'particolari' "

La Lega ricompone i cocci e guarda al futuro. Matteo Salvini ha concluso la sua visita in Calabria, iniziata in mattinata a Catanzaro, in riva allo Stretto. In occasione del primo incontro, i temi hanno riguardato maggiormente l’azione del Carroccio a livello regionale, alle presenza dei nuovi consiglieri eletti. Nel pomeriggio invece, è stata affrontata la questione relativa alla (delicata) ricostruzione del partito nel territorio calabrese.

Leggi anche

La Lega in Calabria infatti appare sfaldata e del cammino incerto. L’esito, tutt’altro che felice, alle ultime amministrative non ha fatto che acuire i mal di pancia. Malumori che sono ulteriormente aumentati all’indomani delle scelte per la giunta regionale. I ‘ripescaggi’ di Tilde Minasi, arrivata terza nella lista della Lega nella Circoscrizione Sud, e dell’ex f.f. Spirlì (“A Nino chiederò di occuparsi ancora della sua Calabria, ovviamente, ma anche di dare una mano a livello nazionale” le parole in merito di Salvini) non sembrano avere incontrato il gradimento degli esponenti locali del Carroccio. Tutt’altro….

Salvini però, anche quando si tratta di frizioni a livello personale e nazionale (come accaduto di recente con Giorgetti) spesso e volentieri tira dritto e spinge sul pedale del decisionismo, accentrando sulla propria leadership ogni scelta. Da capire adesso se ci saranno ripercussioni a livello interno o se la voglia di salutare il partito (espressa da diversi esponenti all’indomani della nomina di Tilde Minasi in giunta) rientrerà, e la Lega in Calabria avvertirà scossoni inferiori a quelli ipotizzati negli ultimi giorni.

Salvini: “Pronti a ripartire”

Il leader della Lega, entrando all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria in vista dell’incontro con i consiglieri regionali e il coordinatore Saccomanno, si è soffermato anche su temi legati al futuro del partito e anche del comune reggino.