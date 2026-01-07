Ospedale di Polistena, Mattiani: ‘Proposta di Legge Regionale per l’attività dei medici oltre età pensionabile’

Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani aveva promesso un immediato intervento della Regione Calabria per sopperire alla problematica della grave carenza di Dirigenti Medici di Anestesie e Rianimazione dell’Ospedale di Polistena. Così è stato.

Come da impegno assunto con un video messaggio apparso sui social ha annunciato la stipulazione della convenzione tra l’Asp di Reggio Calabria e il G.O.M. di Reggio Calabria per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive relative alla disciplina di anestesia e rianimazione per il 2026 e la prossima presentazione quale primo firmatario di una Legge Regionale che consentirà la proroga dell’attività dei medici presso le strutture sanitarie pubbliche oltre l’età pensionabile, per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali.

Particolarmente soddisfatto per i due risultati ottenuti il Consigliere Regionale:

“Sono davvero orgoglioso per quello che stiamo facendo e per queste due prime importantissime azioni. La convenzione tra l’Asp di Reggio Calabria e il G.O.M. di Reggio Calabria è già stata stipulata e consentirà, anche per il 2026, l’acquisizione di prestazioni aggiuntive relative alla disciplina di anestesia e rianimazione anche per il 2026. A breve con il Presidente Roberto Occhiuto presenteremo una proposta di Legge Regionale, della quale sarò il primo firmatario, per la proroga dell’attività dei medici presso le strutture sanitarie pubbliche oltre l’età pensionabile. In tal modo, garantiremo la continuità dei servizi sanitari regionali. Inoltre, con la medesima proposta di Legge Regionale verranno previste delle misure per rendere maggiormente attrattiva la Calabria dal punto di vista lavorativo. Insomma, tanto lavoro in questi giorni, poche parole e questi sono i risultati cui ho fatto riferimento in precedenza”.

