Maturità 2019, Falcomatà agli studenti reggini: “In bocca al lupo ragazzi, sarà bellissimo”

Dopo gli auguri del Miur e del Ministro Bussetti, gli studenti di Reggio Calabria ricevono un particolare racconto della Maturità dal nostro primo cittadino.

In un lungo post su facebook il sindaco Falcomatà racconta infatti i suoi esami di Stato e fa uno speciale augurio agli studenti reggini.

Certe cose non cambiano mai e cercare di avere maggiori informazioni possibili su chi ci andrà a ‘giudicare’ è una tattica vecchia come il mondo.

“Dietro di me c’è Marco, la cartucciera e i temari li abbiamo divisi tra i nostri zaini perché per un calcolo statistico pensiamo sia impossibile che ce li becchino entrambi. Non servirà, farò un tema su “L’evoluzione della figura femminile dall’antichità a oggi”. Il giorno dopo Francesco ci aiuterà con Epitteto; la terza prova è solo una terra straniera mentre i ricordi dell’orale sono coperti dalla sua tosse. Già allora troppo forte e strana per essere giugno.

Consegno intorno alle due e mezzo. Fuori ci sono genitori in ansia, qualcuno piange immotivatamente nella convinzione che il figlio non uscirà più, mio padre è l’unico a non chiedermi come è andata e si limita a portarmi al bar a prendere un succo di frutta”.