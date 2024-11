Mebook! sbarca su Eppela.com e lancia la sua prima campagna di fundraising!

Mebook!, il social per la Cultura, nato da un’idea del suo fondatore Salvatore Cucinotta , ha raggiunto i 6500 iscritti. Una community tutta italiana rivolta a scrittori, editori, artisti e personaggi vicini al mondo della Cultura.

Mebook! sbarca su Eppela, un crowdfunding nazionale e lancia la sua prima campagna di fundraising!

Obiettivo raggiungere 10.000 iscritti e creare la prima APP ufficiale! “Siamo riusciti a creare una piattaforma che offre finalmente servizi mirati agli scrittori e non solo.” – dice Gianni Vittorio, presidente dell’Associazione Fahrenheit 451, partner ufficiale di Mebook! – “E’ stata una bella conquista per noi essere riusciti a coinvolgere un grande numero di seguaci in questo progetto.”

Come conferma anche il suo fondatore Salvatore Cucinotta – “Stiamo progettando di diventare una vera e propria start-up! Abbiamo creato la prima raccolta fondi su Eppela per creare le fondamenta per i prossimi step e contiamo sui nostri iscritti ed i nostri fans per raggiungere questo obiettivo!”

Per visitare il progetto su Eppela questo è il link : https://www.eppela.com/it/projects/8379-mebook-il-social-per-la-cultura