La Calabria protagonista a “Camper” su Rai1

La Calabria, con i suoi sapori decisi e i paesaggi spettacolari, è la grande protagonista della settimana di “Camper”, trasmissione condotta da Peppone Calabrese. In particolare, inviate e inviati racconteranno la regione nelle puntate del 16, 17 e 18 luglio, sempre a partire dalle ore 12.00 su Rai 1.

“Casa Caradonna” tra enogastronomia e cultura calabrese

“Casa Caradonna” si sposterà tra le eccellenze enogastronomiche calabresi al Parco Archeologico di Sibari con vari interventi in diretta in ogni puntata, circa venti minuti al giorno per raccontare l’enogastronomia e la manifestazione “Vinitaly and The City-Calabria in wine”, in programma dal 18 al 20 luglio.

I borghi e i paesaggi raccontati a “Camper”

Tanti i servizi sulla Calabria: con Lorenzo Branchetti che sarà nei borghi di Mormanno e Oriolo e a Corigliano-Rossano con un focus speciale su Codex Purpureus e il Castello Ducale. Elisa Silvestrin sarà in viaggio tra i paesaggi suggestivi di Capo Colonna e Le Castella, in provincia di Crotone, per approdare infine nella vivace Roccella Jonica, nella provincia di Reggio Calabria.

Natura, spiritualità e storia: un viaggio nella Calabria più autentica

Gloria Aura Bortolini visiterà un’oasi di natura, il Parco della Biodiversità, a Catanzaro e Daria Luppino esplorerà i luoghi del silenzio e della spiritualità, con una tappa al Santuario di Serra San Bruno, nel cuore della provincia di Vibo Valentia; mentre Valentina Caruso sarà alla Villa romana di Casignana.