Bagaladi, la denuncia Codacons: “Chiusura dell’area pubblica senza atti ufficiali”

Il CODACONS interviene per richiedere chiarimenti urgenti in merito alla chiusura dell’area pubblica tra via G. La Camera e parte della Piazza G. Pannuti, di proprietà comunale di Bagaladi, da oltre due anni interessata da lavori non conclusi e recentemente resa del tutto inaccessibile senza alcun provvedimento ufficiale reso pubblico.

Il 27 giugno 2025 l’area è stata definitivamente interdetta alla sosta e alla circolazione mediante il posizionamento di vasi in cemento, privando i residenti di uno spazio strategico per la mobilità urbana e creando notevoli disagi.

Disagi per i cittadini e violazione della trasparenza amministrativa

La cittadinanza, già provata da una lunga fase di lavori e dall’assenza di alternative valide, si è ritrovata improvvisamente priva di un servizio essenziale, senza alcuna comunicazione, ordinanza, delibera o altro atto amministrativo accessibile.

Questa modalità di gestione dell’area pubblica rappresenta una grave violazione dei principi di trasparenza amministrativa sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e mina la fiducia tra cittadini e amministrazioni locali. Il CODACONS, in rappresentanza dei residenti e utenti coinvolti, ha presentato una formale richiesta affinché l’Ente comunale:

Comunichi le motivazioni ufficiali della chiusura;

Trasmetta copia del provvedimento eventualmente adottato;

Specifichi se siano previste misure alternative o di ripristino dell’area;

E, in mancanza di provvedimento, valuti l’immediata riapertura dell’area al pubblico utilizzo.

La posizione del CODACONS

“È inaccettabile che si interrompa un servizio pubblico senza fornire alcuna spiegazione o prospettiva di soluzione,” dichiara l’avv. Antonia Condemi, Presidente Provinciale del CODACONS. “Pretendiamo risposte chiare e immediate dall’amministrazione comunale, nel rispetto dei diritti dei cittadini.”

Pronte azioni legali per tutelare i diritti della comunità

Il CODACONS rimane al fianco della comunità locale, pronto a promuovere azioni legali qualora non venissero forniti i chiarimenti richiesti o si continuasse a ignorare il principio di accessibilità e trasparenza.