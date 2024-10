Viola, Mecacci post Matera: “Dedico la vittoria al nostro nuovo sponsor”

In sala stampa si è presentato il coach neroarancio con molti ringraziamenti e soddisfatto per il suo gruppo:

“La Mood Project permetterà di andare avanti in un campionato che si sta dimostrando di altissimo livello. Abbiamo giocato davvero bene, gestendo bene il match, mi dispiace molto per il -3 che pesa sulla classifica. I ragazzi hanno dato grande prova di maturità soprattutto nel momento in cui è stato richiesto un ulteriore sforzo fisico. Abbiamo tenuto la terza in classifica a soli 58 punti, è frutto di lavoro, atteggiamento, maturità. Stamane la giornata è iniziata molto presto, sono stato davvero felice di aver visitato l’Eremo ed il quadro della Madonna. Ho conosciuto Fra Luigi, che ha spiegato come a prescindere del Credo, lo sport incarna i valori della famiglia, e credo che questo messaggio sia stato recepito da tutti che hanno dato il massimo in campo”.