La Viola Basket abbatte Matera con un’eccezionale prestazione – FOTO

Due compagini di alta classifica, tanta voglia di far bene per i padroni di casa davanti al proprio pubblico. La cocente sconfitta dell’andata potrebbe dare la giusta carica ai neroarancio che hanno tanta voglia di cominciare bene il girone di ritorno. L’ex Sereni ed il temibile Cena i giocatori da contenere in forza a Matera.

PRIMO QUARTO

Le due compagini si studiano. Alessandri ruba palla e realizza da sotto facilmente i primi due punti del match. In allontanamento Fallucca piazza un ottimo canestro. Cena rompe il ghiaccio per i suoi con una tripla. (4-3). Fallucca subisce fallo e si porta in lunetta, mette entrambi i tiri liberi a disposizione. Del Testa segna la tripla del pareggio. Fall in penetrazione apre la difesa e mette l’8 a 6. Alessandri in elevazione porta a +4 i neroarancio. Sereni mette due punti per Matera. Antisportivo ad Alessandri. Sereni mette uno dei due tiri liberi. (10-9). Del Testa segna da tre, risponde Alessandri. (13-12). Alessandri ruba palla, la scarica a Carnovali che la passa a Fall che realizza facile da sotto. Ottima penetrazione di Battaglia che tiene vicina Matera (15- 14). Paesano mette un gancio cielo e si prende il tiro supplementare che non realizza. Merletto subisce fallo, dalla lunetta mette entrambi i tiri liberi disponibili. Fallucca gestisce la palla, penetra e segna il 19 a 16. Del Testa subisce fallo e sbaglia entrambi i tiri liberi. Allo scadere Vitale in sottomano segna il 21 a 16, punteggio con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO QUARTO

Carnovali apre le danze con un canestro da due punti. Vitale si arresta, tira e segna il 25 a 19 per i padroni di casa. Carnovali non si ferma più mette un altro canestro da due. De Leone segna da sotto per Matera, risponde Paesano con un’ottima penetrazione. De Leone ne segna un altro sempre da sotto. Paesano apre lo spazio giusto per segnare da sotto. Cena in allontanamento segna il 31 a 25. Del Testa penetra e segna il -4 per Matera. Carnovali mette un canestro importante. Cena allo scadere dei 24 secondi segna in sospensione. Carnovali è freddo da tre per il +6 dei neroarancio. Agbogan fa lo stesso per il +9 dei neroarancio. Buono mette due tiri liberi. De Leone subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi disponibili (38-32). Matera chiama Time Out. Vitale subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Allo scadere Merletto punisce i neroarancio piazzando una tripla. Mecacci chiama Time Out, ma Vitale non riesce a segnare. Si va all’intervallo sul punteggio di 40 a 35.

TERZO QUARTO

Fall segna e subisce fallo, che realizza. (43 -35). Sereni subisce fallo e realizza uno dei due tiri liberi disponibili. Merletto penetra e segna. Fall su assist di Agbogan segna in penetrazione. Fallucca si prende un tecnico, Merletto segna il libero. Alessandri piazza una tripla. Battaglia penetra e mette il -7 per Matera, risponde Paesano (50 – 41). Fallucca esce dal blocco e mette la tripla del + 12. Carnovali scarica per Paesano che schiaccia mettendo il 55 a 41. Si infiamma il PalaCalafiore. Buono spezza il break neroarancio con un tiro da tre. Mecacci chiama Time Out per i neroarancio. De Leone da sotto da due, risponde Fall. Paesano lavora la palla sotto canestro e segna il +13 dei neroarancio. Tecnico al coach di Matera. Carnovali mette il tiro libero disponibile. Si va all’ultima frazione col punteggio di 60 a 46.

ULTIMO QUARTO

Paesano in allontanamento segna. Cena risponde con una tripla. Fallucca esce dai blocchi e la mette da tre. Fallucca continua a segnare da tre. (68 -49). Merletto subisce fallo e mette entrambi i tiri disponibili. Vitale esce per cinque falli. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. il punteggio rimane sul 68 a 51. Alessandri subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Carnovali segna il 72 a 51. Cena tiene invita i suoi con una tripla, ma il match volge al termine. Solo due i minuti al termine. Cena segna da sotto. Carnovali segna i tiri liberi disponibili. (74-56). Fall subisce fallo e realizza un tiro libero disponibile. Ai titoli di coda Alessandri subisce fallo e realizza i liberi. Allo scadere segna Buono, ma il tripudio è neroarancio. Il risultato finale è di 77 a 58.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Olimpia Matera: 77-58 (21-16, 19-19, 20-11, 17-12)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello ,Grugovic, Alessandri 14, Fall 12 , Fallucca 15, Agbogan 3, Carnovali 13, Paesano 14, Nobile, Vitale 6, Scialabba. Coach: Mecacci. Ass.ti: Trimboli, Motta

Olimpia Matera: Mancini, Buono 7 , Battaglia 4, Montemurro, Del Testa 8,Merletto 10, Datuowei, Sereni 4, Cena 20 , De Leone 5. Coach: Origlio