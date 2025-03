Incetta di medaglie con tanti ori per la società Karate Club Monasterace

Si è svolto il campionato regionale Csain di Ginnastica Ritmica. Per la società karate Club Monasterace come al solito, è stato un successo clamoroso . Tutte le ginnaste che hanno partecipato alla gara, si sono distinte per la loro preparazione tecnica, classificandosi quasi tutte sul gradino più alto del podio:

Le medaglie

Oro per la squadra baby gym : Taverniti Iris , Costa Chanel, Princi Lavinia

Oro per la squadra baby gym : Riggio Francesca, Shily Adele, Martelli Fatima

Oro per la squadra baby gym : Ciancio Marika, Marino Francesca , Riggio Desirée , Zannino Gaia , Scarano Giulia .

Oro per individuale corpo libero : Papandrea Anna

Oro per individuale corpo libero : Panetta Matilde

Oro per la squadra CL : Stratoti Patrizia, Marziano Maria Francesca , Spagnolo Rebecca, Amato Arianna

Argento per la squadra CL: Fortuna Anna, Iancu Jasmine, Pasquino Emily , Politi Ines

Oro per la squadra CB corpo libero : Lombardo Bianca, Gozzi Aurora, Furfaro Rebecca, Andreacchio Noemi

Oro per la squadra CB Allieve corpo libero : Origlia Gaia, Zurzolo Benedetta, Vasile Carmen, Andreacchio Miriam , Costa Clara.

Oro per individuale senior CA al cerchio Bova Nicole

Oro per individuale cerchio CB : de leo Martina

Oro per individuale palla CB : Tassone Sara

Bronzo individuale CA cerchio : comito Maria Grazia

Oro per individuale palla CA: Baldari Desirée

Oro per nastro CA : Calabrese Giorgia Pia

Oro coppia CA cerchio : comito Maria grazia, Baldari Desirée

Oro squadra cerchio fune CA : calabrese Giorgia Pia, Tassone Sara, Deleo Martina .

Ormai da anni la società lavora sul territorio , ottenendo sempre ottimi risultati , tutto questo grazie alla preparazione delle tecniche: Marta Cherubino e Lucia Frangipane, che con dedizione preparano al meglio le loro ginnaste , affinché gara dopo gara raggiungano gli obiettivi prefissati . Un particolare ringraziamento al Presidente della Società Guelfo Cherubino, che segue sempre con particolare entusiasmo i successi ottenuti.