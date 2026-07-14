Medaglie olimpiche, voglia di riscatto e grandi nomi: la start list definitiva della Traversata dello Stretto

Centro Nuoto Villa e Comune villese, dopo aver già presentato una prima graduatoria provvisoria e aver avuto l’ultima conferma delle iscrizioni, ufficializzano la start list definitiva dei partecipanti alla 62a Traversata dello Stretto. Un ulteriore passo in avanti verso la gara è stato così compiuto, definendo il quadro completo degli ottanta nuotatori pronti a sfidarsi il prossimo 2 agosto per diventare i nuovi vincitori della grande classica del nuoto di fondo. Con gli atleti l’appuntamento è adesso alla vigilia della competizione, quando si terrà la riunione tecnica con organizzatori e giudici di gara.

POTENZIALI PROTAGONISTI: La curiosità per conoscere i nomi di chi trionferà alla prossima e ormai imminente Traversata dello Stretto aumenta ulteriormente quando davanti si ha una start list di primissimo livello per una competizione di nuoto di fondo di tale portata. Impossibile non partire da Rachele Bruni, che porterà dalle parti di Villa San Giovanni l’onore e la gloria eterna di una medaglia olimpica. Indimenticabile il suo argento nella 10 chilometri all’Olimpiade di Rio nel 2016, ma adesso è tempo di una nuova sfida alla grande classica. Chi non sta più nella pelle per vincerla questa benedetta Traversata è certamente Giuseppe Ilario, capace di arrivare secondo nell’edizione del 2025 battuto di un solo millesimo da Pasquale Giordano. Un arrivo al fotofinish vissuto poco dopo anche alla Capri-Napoli. Gli è mancato letteralmente un soffio e quest’anno vorrà rifarsi con gli interessi, del resto ha conquistato un fantastico argento nella leggendaria Maratona Santa Fe – Coronda in Argentina sulla distanza di 57 chilometri. A dargli battaglia potrebbe esserci sicuramente Vincenzo Caso che ha completato il podio della 61a Traversata e Simone Dutto settimo negli ultimi campionati assoluti a Riccione. Tra le donne, a mettere pressione alla Bruni, si ipotizza Giulia Gabrielleschi già argento alla grande classica del 2020 e Iris Menchini reduce dall’oro ai campionati nazionali di fondo in acque libere a Piombino sulla distanza dei 2,5 chilometri.

PROMESSE E SORPRESE: I pronostici verranno confermati o smentiti quando sarà lo Stretto a farla da padrone, ma la start list – che fino all’ultimo potrebbe essere soggetta a variazioni – ci regala sempre spunti interessanti anche per chi potrebbe ottenere grandi risultati pur partendo senza i fari dell’attenzione puntati addosso. Si pensi, ad esempio, ai nuotatori dell’Unime di Messina che – giocando di fatto in casa – non vorranno di certo sfigurare. Da Ivan Molonia ad Alessandro Galletta, passando per Cristian Molonia e Alessandro Mazzocca, tutti chiamati ad una grande prova. Tra i master, segnaliamo la presenza di una rappresentanza reggina con l’Italica Sport che porterà Simone Catona e Antonello Monoriti. Categoria dove spicca certamente Mauro Gully, già vincitore alla Traversata.

PRESENTAZIONE UFFICIALE: Contestualmente alla start list definitiva, il comitato organizzativo della 62a Traversata dello Stretto comunica che lunedì 27 luglio alle ore 10:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara presso l’Altafiumara Resort e Spa. L’incontro con i media sarà occasione per trattare tutte le novità annuali della competizione e delle iniziative a corollario dell’evento sportivo.