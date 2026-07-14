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Arresti a Reggio, Minasi: ‘Liberiamo il territorio dal cancro criminale’

"Non lasceremo mai soli i calabresi che vogliono guardare al futuro con speranza e legalità" la nota della senatrice

14 Luglio 2026 - 11:36 | Comunicato stampa

Minasi Parlamento

“La maxi-operazione che oggi ha portato all’arresto di 79 persone a Reggio Calabria, assestando un colpo durissimo alle storiche e pervicaci cosche De Stefano, Tegano e Condello, ci riempie d’orgoglio e dimostra la straordinaria attenzione che questo Governo riserva alla legalità e alla sicurezza. Lo Stato c’è, è forte e non indietreggia di un solo millimetro di fronte alla criminalità organizzata”.

Lo dichiara in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

“Voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento e il mio plauso alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, al questore Paolo Sirna, al comandante provinciale dei Carabinieri, generale Cesario Totaro, e agli oltre 500 straordinari operatori della Polizia di Stato e dell’Arma che hanno condotto e portato a termine questo imponente blitz. Smantellare una rete criminale capace di soffocare l’economia locale con estorsioni a commercianti e imprenditori, gestire il traffico di droga e persino infiltrarsi nei servizi pubblici, significa restituire dignità, ossigeno e libertà ai cittadini onesti di Reggio Calabria.Come Lega e come forza di governo, siamo fieri di sostenere l’azione quotidiana di magistratura e forze dell’ordine con risorse e strumenti concreti. La lotta alle mafie e la difesa del territorio sono e rimarranno capisaldi indiscutibili del nostro programma: non lasceremo mai soli i calabresi che vogliono guardare al futuro con speranza e legalità”, conclude Minasi.

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