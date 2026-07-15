Reggio, Anm promuove lo spettacolo ‘Minchia Signor Tenente’ all’Arena Ciccio Franco

Teatro, memoria e legalità all’Arena dello Stretto: Reggio Calabria ricorda Paolo Borsellino e la strage di via D’Amelio

Il prossimo 22 luglio 2026, alle ore 20.30, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo teatrale Minchia Signor Tenente, scritto e diretto da Antonio Grosso che ne interpreta anche il ruolo di protagonista, prodotto dalla Compagnia Mauri Sturno.

L’evento, a ingresso libero, promosso e finanziato dalla Giunta Esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati è realizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Il ricordo della strage di via D’Amelio all’Arena dello Stretto

La serata si inserisce nella più ampia cornice delle iniziative dedicate alla commemorazione del XXXIV anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scorta:

Agostino Catalano

Emanuela Loi

Vincenzo Li Muli

Walter Eddie Cosina

Claudio Traina

Attraverso il linguaggio universale del teatro, la commedia – un’opera capace di parlare di mafia in chiave ironica e commovente, in questo risiede la sua originalità – offre un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità e del senso delle istituzioni attraverso le vicende dei protagonisti, contribuendo a mantenere viva la memoria di uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese.

Un appuntamento significativo in uno dei luoghi simbolo della Città, per coltivare insieme la cultura della legalità, ricordando il sacrificio di donne e uomini che hanno dedicato la propria vita in difesa della giustizia, della libertà e delle istituzioni democratiche.