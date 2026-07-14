Reggina: e anche questa settimana, la conferenza di Lotito… si farà la prossima

Sarebbe opportuno comunque comunicare operazioni concluse e inizio della preparazione

Qualche giorno fa lo avevamo scritto: continuare a indicare possibili date per l’annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina, alla presenza di Claudio Lotito, è diventato inutile esercizio.

Dal closing sono ormai trascorse diverse settimane e, secondo quanto raccolto, anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell’atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l’invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria.

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La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante. Sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza, però, non impedisce a nostro avviso al club di ufficializzare le operazioni già definite. A partire dal direttore sportivo, dall’allenatore e, probabilmente, anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico.

Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Lo avevamo evidenziato già nell’articolo pubblicato questa mattina: tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un’attesa diventata ormai interminabile.