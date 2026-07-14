Reggina: è il giorno di Marchionni. Sul mercato i nomi che circolano sono di livello

Ancora nessuna ufficializzazione, ma ormai non ci sono dubbi: Giancarlo Romairone sarà il direttore sportivo della Reggina, mentre Marco Marchionni guiderà la squadra amaranto nella stagione 2026-2027.

Quella di oggi dovrebbe essere soprattutto la giornata dell’allenatore. Marchionni, rientrato dalle vacanze, è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla nuova società. Un passaggio necessario per iniziare a programmare concretamente il prossimo campionato.

Romairone e Marchionni lavorano alla squadra

Il direttore sportivo e il tecnico sono in contatto da giorni per definire le caratteristiche dell’organico che dovrà affrontare la prossima Serie D. Una stagione che si preannuncia difficile e che, nelle intenzioni della società e dei tifosi, dovrà rappresentare l’ultima nella quarta serie nazionale.

Per la Reggina sarà infatti il quarto campionato consecutivo tra i dilettanti. Un dato che rende ancora più forte la pressione sulla nuova proprietà e sull’area tecnica. Non sono più ammessi rinvii: l’obiettivo dovrà essere quello di costruire una squadra in grado di puntare subito alla promozione.

Resta ancora da chiarire il futuro dei calciatori già sotto contratto. Romairone e Marchionni dovranno valutare quali elementi potranno fare parte del nuovo progetto e quali, invece, saranno destinati a lasciare Reggio Calabria.

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Mercato Reggina: Guida si aggiunge a Rotulo e Alma

Sul fronte mercato continuano a circolare diversi nomi. Riccardo Rotulo e Giuliano Alma restano due obiettivi della società amaranto.

A questi si aggiunge Michele Guida, attaccante reduce da una stagione da protagonista con il Savoia, conclusa con la vittoria del campionato. Un profilo importante per la categoria, che potrebbe garantire qualità ed esperienza al reparto offensivo.

Le valutazioni sono in corso e potrebbero presto trasformarsi in trattative concrete.

L’attesa dei tifosi amaranto

Rimane invece ancora senza una data certa la conferenza stampa di Claudio Lotito. Dopo i numerosi rinvii e le indiscrezioni delle ultime settimane, appare ormai prudente non indicare ulteriori riferimenti temporali. Le ufficializzazioni relative all’organigramma, allo staff tecnico, ai primi calciatori e alla sede del ritiro potrebbero comunque arrivare attraverso i canali ufficiali del club, anche prima della presentazione della nuova proprietà.

Anche perchè l’attesa sta diventando sempre più lunga. I tifosi amaranto iniziano a mostrare una certa insofferenza. La nuova Reggina è chiamata ad accelerare: il tempo delle indiscrezioni sta per finire, mentre quello delle decisioni è già iniziato.