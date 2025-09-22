Medicina a Reggio, frenata elezioni? Occhiuto: ‘Nessuno ostacolo, ne riparleremo dopo il voto’ – VIDEO

“Medicina sempre più vicina”. “Nuova Facoltà nel 2026”. E ancora: “Si punta all’istituzione di un Corso di laurea di Medicina e Chirurgia”.

Leggi anche

Così titolavamo gli ultimi articoli dedicati al nuovo progetto che prevede la nascita di Medicina in riva allo Stretto.

Con le dimissioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’iter scandito da una serie di incontri istituzionali presso il Grande Ospedale Metropolitano e che ha visto come guida del progetto l’on. Giusy Princi, ha subito uno stop. Abbiamo chiesto al presidente dimissionario se l’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria sarà realtà e se l’iter che ha avuto una forte accelerazione nel 2025, rischia di subire un freno.

Leggi anche

“Le nuove Facoltà sono decise dalla Conferenza regionale dei Rettori. All’interno dell’organo fa parte anche il presidente della Regione ma soprattutto i tre Rettori delle tre università di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza che devono mettersi d’accordo per stabilire come incrementare l’offerta formativa regionale – spiega Roberto Occhiuto a Live Break – Per quanto mi riguarda sono assolutamente favorevole ad ogni ampliamento dell’offerta formativa e ho dimostrato di esserlo anche per Medicina. Anche perchè siamo costretti a prendere medici da Cuba perchè non abbiamo sufficienti specializzati e se ci fossero gli specializzati in Calabria necessari ai nostri ospedali potremmo fare a meno dei medici cubani”.

Roberto Occhiuto è dunque d’accordo all’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria e si mostra favorevole a proseguire il lavoro già avviato.

“Subito dopo le elezioni discuteremo con i Rettori della Facoltà di Medicina a Reggio. Mi chiedete se sarà realtà Medicina a Reggio? Dipende dal sistema universitario. Io non metterò nessun ostacolo anzi poichè so che mancano i medici per me più medici ci sono meglio è”.