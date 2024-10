Mediterranea, al DiGiES la IV ed. del Corso di Alta Formazione in Project Management

Continua l’intensa produzione di attività formative extracurricolari proposte dall’Università Mediterranea e in particolare dal Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane. Il 23 ottobre scade il termine per partecipare alla IV Edizione del Corso di Alta Formazione in Project Management. Possono partecipare al Corso di Alta Formazione coloro che sono in possesso del seguente titolo studio: Laurea (Triennale, Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento).

Il Corso pensato e organizzato dal Prof. Massimiliano Ferrara – Direttore del Di.Gi.ES – si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle richieste territoriali in termini di approfondimento ed aggiornamento sul Project Management e di diffusione della cultura della Management Science. Il Project Management è un approccio consolidato ed esaustivo per la gestione di un qualunque progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della performance. L’attenzione crescente a questo strumento (e approccio al tempo stesso) manageriale dimostra che il saper gestire i progetti è considerata una competenza fondamentale, spendibile a diversi livelli, sia nelle organizzazioni pubbliche che in quelle private.

In relazione all’Atto d’Intesa siglato con l’Istituto Italiano di Project Management® (l’ISIPM), per la collaborazione nella diffusione della cultura di Project Management in Italia, con particolare riferimento ai programmi di certificazione professionale dei project manager, il DiGiES e il Decisions_LAB presentano il seguente Corso di Alta Formazione in Project Management propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©, tenuto da docenti accreditati presso l’ISIPM, nei moduli propedeutici agli elementi di conoscenza previsti dallo schema di certificazione. Il percorso formativo è stato concepito con un taglio pratico, finalizzato alla verifica dell’apprendimento di quanto trattato attraverso lavori di gruppo, esempi pratici, simulazioni e test situazionali.

Il Corso di Alta Formazione mira a trasferire ai partecipanti un livello di conoscenze delle tecniche di Project Management tale da consentire di applicare le best practices apprese a vari contesti progettuali e di sostenere l’esame per la certificazione ISIPM- Base©. Le ricadute occupazionali sono elevate in ragione della acquisizione di due titoli con un solo percorso formativo professionalizzante: l’attestato di Alta Formazione e la certificazione ISIPM.

Per ulteriori info si rimanda al link:

http://www.decisionslab.unirc.it/it/italiano-iv-edizione-corso-di-alta-formazione-in-project-management-propedeutico-allacquisizione-della-certificazione-isipm-base/