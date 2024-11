Mediterranea e Comune insieme per la riqualificazione delle aree adiacenti il Tempietto

Martedì 5 luglio alle ore 11:00 la presentazione del nuovo progetto esecutivo per la riqualificazione architettonica e funzionale delle aree adiacenti al “Centro di ricerca per le energie rinnovabili in ambiente marino”, ubicato alla fine del Lungomare Falcomatà nell’area del Tempietto a ridosso della foce del Torrente Calopinace.

La presentazione alla stampa del progetto, che si terrà all’aperto, di fronte la struttura dell’Università i cui lavori sono attualmente in fase di ultimazione, sarà accompagnata da illustrazioni grafiche e da relazioni tecniche. Nell’occasione sarà firmata la convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea propedeutica alla realizzazione del progetto.

Saranno presenti il Professore Pasquale Filianoti e il Professore Claudio De Capua, responsabili scientifici del progetto, il Professore Alessandro Villari, architetto designer che ha concepito la struttura del centro di ricerca ed il progetto per la riqualificazione delle aree adiacenti, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Marcello Romano, l’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, il Rettore dell’Università Mediterranea Pasquale Catanoso e il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.