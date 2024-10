Mediterranean Life, Falduto continua la battaglia: pronta la richiesta di risarcimento

Mediterranean Life di Reggio Calabria, prosegue la battaglia dell’imprenditore reggino Pino Falduto. Con un’altra, l’ennesima, Pec, Falduto ha chiesto un incontro urgente all’amministrazione comunale, così da capire le reali e definitive intenzioni rispetto alla volontà di dare l’assenso all’importante progetto.

Nel documento, destinato tra gli altri al neo assessore al ramo Malara, si legge.

“Atteso il protrarsi, fino ad ora, di una ingiustificata inerzia da parte dell’Amministrazione relativamente al Progetto “Mediterranean Life”, con la presente intende ancora una volta sollecitare l’attivazione o comunque — per i nuovi Assessori e Dirigenti — portare a conoscenza delle SS.LL. gli elementi rilevanti della vicenda in questione, sin d’ora richiedendo di essere ricevuta dal Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà e dagli Assessori al ramo, onde consentire, in un incontro di chiarificazione tecnica e amministrativa, di addivenire ad una concertazione dell’iter da proseguire per dare finalmente impulso ad un’opera con un impatto benefico elevatissimo per la collettività”.

La Pec inviata da Falduto, corredata di tutti gli allegati, prosegue con il racconto fedele e la cronosintesi di tutte le vicende che hanno coinvolto l’amministrazione comunale.

“Avendo l’Amministrazione — anche con dichiarazioni pubbliche — riconosciuto l’interesse a che il progetto venga realizzato, a beneficio della collettività, ma non avendo ad oggi fatto séguito concretamente a quanto è proprio specifico dovere in virtù di quanto deliberato dal Consiglio comunale.

Attesa la nuova fase di rilancio politico-amministrativo avviata, chi scrive auspica che venga meno l’inerzia serbata fino ad oggi — francamente incomprensibile, oltre che gravemente lesiva di tutti gli interessi coinvolti e realizzabili attraverso il progetto in questione (non solo quelli, pur meritevoli e legittimi, della società istante, ma anche quelli pubblici in favore della cittadinanza) — e che venga dato serio impulso a quanto necessario per la realizzazione di un’opera che apporterebbe benefici elevatissimi e all’intera area metropolitana.

Si ribadisce, in proposito, quanto già a più riprese dichiarato, ossia la massima disponibilità a prestare assistenza tecnica per consentire alle Amministrazioni coinvolte di intraprendere e completare l’iter relativo all’accordo di programma, così da non esservi alcun ostacolo economico e/o tecnico alla prosecuzione”.