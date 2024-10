Mediterranean Life, incontro ufficiale a Palazzo San Giorgio. Falduto: ‘Parteciperemo con entusiasmo e la massima disponibilità’

Il progetto Mediterranean Life si avvicina a un’importante fase di avanzamento grazie alla convocazione di un incontro ufficiale presso Palazzo San Giorgio, previsto per il 29 ottobre alle ore 16:00. La riunione sarà un’occasione di confronto tra i promotori del progetto e l’amministrazione comunale, rappresentata dal Segretario Generale, dall’Assessore alla Pianificazione Urbana, Architetto Paolo Malara, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Ingegnere Francesco Costantino, e dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica.

L’incontro segna un significativo passo avanti per il progetto che mira a creare nuove opportunità strategiche e occupazionali per la città di Reggio Calabria, potenziando il valore territoriale e favorendo una visione di sviluppo sostenibile. L’imprenditore Pino Falduto, ideatore del progetto, ha espresso profonda gratitudine per l’attenzione dedicata all’iniziativa, sottolineando come questo incontro, che arriva dopo una fase di stallo, rappresenti una tappa fondamentale per delineare un futuro di collaborazione costruttiva.

Passi in avanti sul Mediterranean Life

Falduto ha ringraziato, attraverso un post su Facebook, il Presidente della Commissione di Vigilanza e Garanzia, Consigliere Massimo Ripepi e tutti i Consiglieri comunali e Assessori, di minoranza e maggioranza, che hanno continuato a incoraggiare il progetto.

“Un riconoscimento va anche alle testate locali – Stretto Web, City Now, RTV, Gazzetta del Sud e Calabria Live – che hanno sostenuto e dato voce all’iniziativa, dimostrando un forte impegno per lo sviluppo della città”. Leggi anche