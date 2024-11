Mediterranean Life, silenzio dal Comune. La società chiede chiarezza

Quale futuro per il Mediterranean Life? La società a capo del progetto nei giorni scorsi ha inviato una nota formale al Comune di Reggio Calabria, sollecitando una risposta ufficiale riguardo al progetto di sviluppo turistico-strategico per la città.

Nel documento inviato, si lamenta la mancanza di azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale, nonostante un incontro ufficiale avvenuto il 29 ottobre 2024 presso la sede di Palazzo San Giorgio, convocato dal Dirigente Ing. Francesco Minutolo.

Incontro ufficiale senza esiti concreti

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato il Segretario Generale Dott.ssa Antonia Creaco, gli Assessori Francesco Costantino e Paolo Malara, e vari rappresentanti della Mediterranean Life, la società ha richiesto di verbalizzare le proprie istanze e di ottenere una posizione chiara da parte del Comune riguardo alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, nonostante gli impegni presi dai rappresentanti del Comune, tra cui l’impegno a fornire una nota esplicativa entro pochi giorni, nessuna comunicazione formale è stata ancora ricevuta dalla Mediterranean Life.

“L’ultimo atto ufficiale del Comune relativo al progetto è la Delibera n. 47 del 13 novembre 2021, in cui il Consiglio Comunale esprimeva il proprio interesse per la realizzazione del progetto Mediterranean Life, impegnando il Sindaco ad attivare uno strumento di accordo di programma” – sottolinea la società nella nota inviata. Questo strumento permette di derogare ai piani urbanistici e alle normative locali quando vi è l’accordo tra più enti (ad esempio, comune, regione, autorità portuale). È uno strumento utilizzato per progetti complessi che coinvolgono diverse competenze e necessitano di un approccio coordinato per la realizzazione. Si tratta quindi di uno strumento essenziale nonchè delle via ideale da percorrere per avanzare nel progetto del Mediterranean Life. Leggi anche

Richiesta di trasparenza e azione

La Mediterranean Life evidenzia che, nonostante le numerose istanze e richieste inviate nel corso del tempo, l’amministrazione comunale non ha fornito risposte formali dopo la delibera del 2021.

“Una Pubblica Amministrazione deve operare attraverso atti formali e non tramite dichiarazioni alla stampa” – si legge nella nota della società. “Invitiamo il Comune a rispettare gli impegni assunti e a chiarire ufficialmente la propria posizione, in modo da permetterci di prendere le necessarie decisioni sul futuro del progetto”.

Una richiesta di chiarezza per il futuro del progetto

Mediterranean Life conclude la nota ribadendo l’importanza della trasparenza e della collaborazione tra pubblico e privato, auspicando che l’incontro del 29 ottobre non sia stato un semplice “contentino dilatorio”.

La società attende ora una risposta sollecita da parte del Comune di Reggio Calabria per decidere come procedere con il progetto di sviluppo turistico che potrebbe rappresentare un’opportunità strategica per la città.