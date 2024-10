Addio al Mediterranean Life, Falduto lapidario: “Il progetto si ferma. Manca la volontà”

“Addio ai sogni di cambiamento per la nostra Città”. L’imprenditore reggino Pino Falduto, con il seguente post, comunica in sostanza la fumata nera dopo l’incontro con l’amministrazione comunale.

“Il progetto di Mediterranean Life, così come è stato concepito, non è realizzabile secondo l’Amministrazione di Reggio Calabria. L’attuale amministrazione ha rilevato che il Piano Strutturale Comunale, approvato dalla stessa maggioranza che sostiene Giuseppe Falcomatà, non prevede nessuna indicazione per l’area in questione, rendendo il progetto non conforme. Inoltre, il piano spiaggia non include la possibilità di costruire un porto, e quindi anche su questo fronte non c’è conformità.

A questo si aggiunge una delibera del Consiglio Comunale redatta in modo tale da non obbligare il Sindaco ad agire, insieme al fatto che nello studio di fattibilità non abbiamo specificato “quanti” asili nido avremmo regalato al Comune o “quanto” avremmo pagato per l’aumento di volume.

In sintesi, dal punto di vista formale, l’amministrazione è a posto. Ma il risultato è chiaro: ci viene impedito di realizzare Mediterranean Life”.