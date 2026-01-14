Mappatura delle montagne sottomarine italiane: un geologo reggino nel team del progetto ISPRA

È in corso nel Mediterraneo un progetto di ricerca scientifica promosso da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dedicato alla mappatura delle cosiddette montagne sottomarine (seamounts), rilievi di origine vulcanica che si innalzano dai fondali profondi.

Tra i professionisti impegnati nelle attività operative figura anche Andrea Guarino, geologo libero professionista di Locri, coinvolto nel progetto con il ruolo di Capo Missione, responsabile del coordinamento operativo delle attività di acquisizione dati durante le campagne offshore.

Le attività di ricerca si svolgono a bordo di navi specializzate e prevedono l’impiego di strumentazioni geofisiche e oceanografiche avanzate, in grado di fornire informazioni dettagliate sulla morfologia e sulla struttura dei fondali marini. Le operazioni richiedono un costante coordinamento tra equipaggio, ricercatori e tecnici.

Un programma nazionale per la tutela dei fondali marini

Il progetto ISPRA rientra in un più ampio programma nazionale di studio e monitoraggio dell’ambiente marino, finalizzato a migliorare la conoscenza del patrimonio sommerso del Mediterraneo e a supportare le politiche di tutela e gestione degli ecosistemi marini.