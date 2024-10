1° Meeting di Atletica leggera “Speed” – Città di Reggio Calabria

Il Ragazzo e la Ragazza più veloci della Calabria è pronto ad andare in scena, presso il Campo Coni “A.Penna” di Reggio Calabria.

Con piacere, rendiamo pubblica la data della manifestazione giovanile, promozionale e ludica di Atletica leggera, che, per la 1° edizione, richiamerà la propria tradizione nella velocità sulla Pista di Atletica “A.Penna“ di Reggio Calabria.

Un Meeting unico nel suo genere, per la prima volta in Calabria un Meeting Regionale dedicato alla velocità ed al settore giovanile.

Le prove previste, in programma sabato 27 Luglio, si svolgeranno in un pomeriggio dedicato al settore giovanile e con la finale prevista per le 20,00. Il ritrovo di giuria e concorrenti è fissato alle ore 17.30 e l’inizio delle gare alle ore 18.00.

Tanto divertimento per i più piccini(4/6 anni) e tanta velocità per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti ed Allievi.

Le sorprese non mancheranno….

….. mancano solo 27 giorni

Il Presidente Prof.Marco Vitale e la ASD SPORTING CLUB