Melaverde in Calabria, tra Rosarno e Gioia Tauro

La trasmissione Melaverde condotta da Edoardo Raspelli in onda domenica prossima 22 gennaio alle ore 11,50 su Canale5 ci porterà in Calabria, nella Piana di Rosarno Gioia Tauro. Con gli interventi di dirigenti e imprenditori di Coldiretti e del responsabile Regionale di Campagna Amica Coldiretti Pietro Sirianni, si parlerà di agrumi e frutta tropicale. Ricordiamo un dato: un quarto della produzione nazionale di agrumi si raccoglie proprio in Calabria.

Un settore importantissimo per l’agricoltura, che si sviluppa su 32 mila ettari di territorio con tantissime aziende coinvolte. Si parlerà di antichi e nuovi sistemi di allevamento, e si vedrà anche, come oggi, la tecnologia, grazie ai droni, riesca ad aiutare i coltivatori a controllare la salute degli agrumeti. Una parte sarà dedicata agli agrumi che vengono lavorati e trasformati dopo la raccolta, in succhi e canditi e come in cucina e in pasticceria gli agrumi possano essere protagonisti.

Una parte della puntata sarà dedicata ai kiwi, altro prodotto, molto importante per l’agricoltura calabrese. E ancora: i frutti tropicali. In Calabria se ne coltivano parecchi, tra cui l’Annona di Reggio, un prodotto De.C.o. curioso e ricco di elementi utili per la nostra salute. “La presenza di importanti trasmissioni nazionali nella piana di Rosarno- Gioia Tauro– commenta la Coldiretti – rappresenta una importante occasione per continuare a non lasciare sola Rosarno e ha coltivare gli stessi interessi”