Melito – Alica Festival prosegue con la musica di Mujura e l’iniziativa dedicata ai libri

Tutte le parole dei libri con Alica Books, tutta l’interazione con il pubblico, con un nuovo modo di coinvolgere la gente con la bellezza del racconto e la curiosità della conoscenza, con la giornalista Maria Teresa D’Agostino ed il sociologo docente Fulvio D’Ascola, front woman e front man protagonisti sul palco dell’ex Mercato coperto di Melito Porto Salvo.

QUANDO

Domenica 24 marzo alle ore 19.30, Alica Books inserito in Alica Festival sarà l’open act dell’atteso concerto del cantautore Mujura che presenterà l’ultimo album “Come tutti gli altri Dei.”

Parole, libri, letture, interpersonalità e storie di protagonisti suddivisi tra la cultura locale e popolare, con sprazzi di best sellers e di pubblicazioni da Premio Pulitzer statunitensi e monografie di grandi protagonisti della musica e dello sport.

Un accattivante appuntamento con la prossimità della distribuzione culturale e la sinergia con la musica cantautorale. Continua la dimensione totalizzante della qualità di Alica Festival. Evento storicizzato, organizzato dall’Associazione “Il Borgo Onlus”, con la direzione artistica Silvio Cacciatore e per la tappa melitese con il supporto prezioso del “Circolo Meli”.

INFO

Tutte le parole dei libri e tutte le parole delle canzoni. Ingresso gratuito per Alica Books e concerto live di Mujura. L’appuntamento è per domenica 24 marzo dalle ore 19.30 all’Ex Mercato Coperto di Melito Porto Salvo, per vivere una serata di belle interazioni.