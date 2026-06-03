Libera, Indipendente, Autonoma: apre a Melito lo sportello di ascolto per donne vittime di violenza

Non solo ascolto: counseling, supporto legale e orientamento al lavoro. Lo Sportello LIA promette una rete concreta contro la violenza

Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto LIA – Libera, Indipendente, Autonoma, promosso dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, ente gestore della Casa Rifugio “Angela Morabito”, prende ufficialmente avvio lo Sportello di Ascolto dedicato alle donne vittime di violenza presso il Comune di Melito Porto Salvo.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Donne Libere”, finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Obiettivo Specifico ESO4.8, Azione 4.h.1, finalizzata al potenziamento e alla qualificazione della rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l’inclusione attiva, le pari opportunità e l’autonomia dei soggetti vulnerabili.

Obiettivi del progetto LIA e attivazione dello Sportello

Il progetto LIA nasce con l’obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza nei percorsi di fuoriuscita dalla condizione di abuso e nel raggiungimento dell’autonomia personale, sociale ed economica, attraverso il rafforzamento dell’équipe multidisciplinare e la presenza di operatrici specializzate presso i servizi territoriali.

Lo Sportello di Ascolto sarà attivo presso la sede dell’Ufficio di Piano del Comune di Melito Porto Salvo, in Viale della Libertà s.n.c., secondo il seguente calendario:

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Le donne potranno inoltre contattare il Numero Verde 800 170 940, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegato al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

Servizi offerti, presidio territoriale e contatti

Lo sportello offrirà servizi di:

ascolto e accoglienza;

analisi e decodifica della domanda;

informazioni e segretariato sociale;

counseling e supporto specialistico;

orientamento professionale e lavorativo;

raccordo con i servizi territoriali;

consulenze sociali, psicologiche e legali;

elaborazione di percorsi personalizzati finalizzati all’autonomia e all’inclusione sociale.

L’apertura dello Sportello rappresenta un importante presidio territoriale a sostegno delle donne che vivono situazioni di violenza o fragilità, offrendo un luogo sicuro di ascolto, orientamento e accompagnamento verso percorsi di libertà, indipendenza e autodeterminazione.

Per informazioni:

Sportello di Ascolto – Progetto LIA

Sede Ufficio di Piano Comune di Melito Porto Salvo

Viale della Libertà s.n.c.

Numero Verde 800170940