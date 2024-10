Melito di Porto Salvo, USB proclama lo sciopero dei lavoratori della Coop. Rinascita

Per tutto l’arco della giornata di lunedì 7 settembre l’USB ha indetto lo sciopero dei lavoratori della Cooperativa Rinascita di Melito Porto Salvo, impegnata nella gestione di servizi di residenzialità psichiatrica.

Questa azione di sciopero segue lo stato di agitazione proclamato nel luglio scorso, quando i lavoratori della società cooperativa vantavano 4 mensilità arretrate.

Pur riconoscendo lo sforzo fatto dalla società, a seguito della nostra iniziativa, di saldare le mensilità arretrate fino a giugno, USB ha deciso comunque di mantenere lo sciopero.

In primo luogo, pur essendo pienamente consapevole delle gravi difficoltà in cui versa il servizio residenziale psichiatrico nella nostra provincia, per USB è inaccettabile che a pagarne le conseguenze siano i lavoratori, rimettendoci in termini di diritti e dignità. E la puntuale e regolare retribuzione mensile è uno dei diritti fondamentali dei lavoratori, sancito dai contratti collettivi.

E sottolineiamo lavoratori, e non “soci” come ribadito dalla stessa Rinascita, perché non tutti sono soci, nonostante le richieste avanzate e nonostante quel principio purtroppo disatteso delle “Porte Aperte” alla base del cooperativismo. Soprattutto non tutti sono trattati come soci, visto le diverse vertenze e cause, passate e presenti, alcune delle quali hanno visto soccombere la Rinascita. Purtroppo anche gli obblighi prescritti in queste sentenze sono stati in parte disattesi, accumulando così ai ritardi nei pagamenti anche altre spettanze derivanti da questi contenziosi.

Il mutualismo e il cooperativismo sono alla base dello sviluppo del movimento operaio, della crescita della coscienza dei lavoratori, una risposta ai bisogni economici pregna di forti elementi valoriali. Purtroppo quei valori non sembrano più appartenere a molte delle società che oggi si definiscono cooperative. Per questo USB, oltre a ribadire la giornata di sciopero dei lavoratori della Coop.Rinascita per lunedì 7 settembre, invita a un presidio davanti la sede di Via Turati 105 a Melito Porto Salvo dalle ore 10.30 per manifestare vicinanza a questi lavoratori e ricordare insieme i valori della solidarietà e del mutualismo.