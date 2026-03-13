Furto farmaci oncologici, Ferro: ‘Superato ogni limite di vigliaccheria e disumanità’

«Esprimo il mio plauso ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e ai militari della Compagnia di Melito Porto Salvo per la brillante operazione, efficacemente coordinata dalla Procura della Repubblica guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli , che ha portato all’arresto dei presunti responsabili dei furti di costosi farmaci oncologici ai danni dell’ospedale “Tiberio Evoli”, consentendo di smantellare una rete criminale strutturata e attiva su più territori».

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che parla di «una vicenda che suscita sconcerto e indignazione. Rubare farmaci salvavita destinati a persone fragili come i pazienti oncologici significa oltrepassare ogni limite di vigliaccheria e di disumanità. È inaccettabile che qualcuno pensi di fare affari criminali ai danni di persone che affrontano percorsi di cura così delicati».