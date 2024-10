Melito, Rotary Reggio Est dona 150 mascherine ai comandi delle Forze dell’Ordine

150 mascherine ai comandi delle forze dell’ordine del territorio melitese. È stata questa una delle iniziative attraverso cui Il Rotary Club Reggio Calabria Est Club guidato dal Presidente Giuseppe Granata, ha voluto segnare con forza la propria presenza sul territorio, in un frangente in cui l’aspetto legato alla solidarietà e alla condivisione appare prerogativa irrinunciabile. Questo quanto si evince da una nota inviata dall’Ufficio stampa del Club: attraverso queste iniziative – si legge nella nota – abbiamo voluto evidenziare con forza una delle prerogative che ci contraddistingue. Per una realtà come la nostra, la cui mission è sempre e comunque il service, legato alle esigenze del territorio, prendere parte attiva ad una fase di emergenza non so sanitaria ma evidentemente anche e soprattutto sociale come quella che stiamo vivendo era passaggio quasi scontato. Per questo abbiamo inteso offrire il nostro contributo attivo attraverso la consegna di 150 mascherine ai Comandi delle Forze dell’Ordine del territorio di Melito Porto Salvo’ realizzata anche grazie la disponibilità dl Questore di Reggio Calabria Dott. Maurizio Vallone, dal quale abbiamo ricevuto anche un messaggio di gratitudine per la vicinanza dimostrata verso chi in queste lunghe e difficili settimane è impegnato direttamente sul campo in condizioni di forte rischio fisico e psicologico. Quella appena realizzata – conclude la nota – è stata un’iniziativa che ci riempie di orgoglio e di speranza, perché mette in luce una duplice valenza. Ad un’utilità strettamente pratica rappresentata dalla possibilità dell’utilizzo di mascherine e quindi di una maggiore sicurezza sul lavoro, si unisce il messaggio positivo delle sinergie territoriali, in questo caso tra la Questura di Reggio Calabria e una realtà associativa come la nostra operante sui territori di pertinenza”.