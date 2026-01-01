Meloni a Mattarella: ’80 anni di Repubblica, l’Italia è pronta ad affrontare il futuro con speranza’

Giorgia Meloni ha telefonato a Mattarella per ringraziarlo per il discorso di Capodanno e sottolineare l’importanza dei giovani per il futuro dell’Italia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere il contrasto e l’apprezzamento del governo riguardo al discorso di fine anno pronunciato dal Capo dello Stato. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale di Palazzo Chigi.

Leggi anche

Il ringraziamento di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella

Nel corso del colloquio, Meloni ha ringraziato Mattarella per aver sottolineato il significato profondo dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che l’Italia si appresta a celebrare nel 2026. La Presidente del Consiglio ha anche evidenziato come l’Italia si presenti a questo importante appuntamento con una forza derivante dall’autorevolezza e dalla credibilità riconosciute globalmente, frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani.

Meloni ha ribadito come l’Italia sia una Nazione che guarda al futuro con ottimismo e speranza, orgogliosa della propria storia, che è stata forgiata tanto dai successi quanto dalle difficoltà.

L’appello ai giovani

In particolare, il Presidente del Consiglio ha espresso anche un sentito ringraziamento per lo sprone che Mattarella ha rivolto ai giovani, considerati il motore del cambiamento. Ha sottolineato che la cura e l’attenzione delle Istituzioni verso le nuove generazioni devono essere massime, in quanto i giovani rappresentano un pilastro fondamentale per il futuro del Paese.